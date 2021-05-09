14 hafta sonra attı

En son ligin 24. haftasında 8 Şubat'ta Malatya deplasmanından 2-0'lık galip gelinen maçta gol atan Trabzonsporlu Nwakaeme, 14 haftalık suskunluğunu bitirdi. Cumartesi akşamı 13. dakikada sahne alan 32 yaşındaki sol kanat, bu sezon 7 gole ulaştı. Ligde 2018-19 sezonunda 10, 2019-20'de 11 gol kaydeden Nijeryalı oyuncu, Trabzonspor'a önemli katkılar sundu. Nwakaeme'nin gol attığı 6 maçta Fırtına, 5 galibiyet aldı. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor ile toplam 107 maça çıktı 32 gol attı.

"HER MAÇI KAZANMAK İSTERİZ"

Nwakaeme maç sonrası, "Trabzonspor her maça kazanmak için çıkar. Kalecimizden en uçtaki oyuncumuza kadar herkes galibiyet için savaştı. Taraftarımızın olmaması bizi ekstra zorluyor" ifadelerini kullandı.