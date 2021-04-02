Abdülkadir Ömür çok iyi gidiyor

Avcı, milli maç arasında sakat oyuncuların tedavilerinin yoğunlaştığını ve bu açıdan iyi geçtiğini belirterek, " Kamil Ahmet Çörekçi'ye iyi geldi. Ömür'e iyi geldi çok iyi gidiyor." dedi.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 21:24Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 06:50
Avcı, milli maç arasında sakat oyuncuların tedavilerinin yoğunlaştığını ve bu açıdan iyi geçtiğini belirterek, " Kamil Ahmet Çörekçi'ye iyi geldi. Ömür'e iyi geldi çok iyi gidiyor. Sene sonuna, mayıs ayına ikisi yetişir mi onlara bakacağız. Umarım yetişir, hem de görme şansımız olabilir. Bir sonraki sezona daha sağlıklı girme açısından iyi. Berat bu süreci toparlayıp, belki bu haftadan sonra bizle beraber olacak" dedi. Milli oyuncuların da takıma döndüğünü, bugün Bakasetas'ın da gelmesiyle tamamlanmış olacaklarını ifade eden Avcı, "Milli takımlardan sakatsız dönüyorlar. O bizim açımızdan önemli. Yarın (bugün) tam takım olacağız. Son çalışmayı bu şekilde yapacağız" şeklinde konuştu.