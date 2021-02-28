Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Fenerbahçe: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 27. haftasındaki dev derbide 'a konuk olan , ezeli rakibini 1-0 mağlup edip altın değerinde bir galibiyet aldı. Sarı-lacivertlilere üç puanı getiren golü 76. dakikada kaydetti. bu sonuçla Trabzonspor'un ligdeki 10 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 20:57 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 21:31
Trabzonspor - Fenerbahçe: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de 27. haftanın kapanış maçı devi bir mücadeleye sahne oldu. Zirve takipçilerinden ile , 'nda kozlarını paylaşırken, sarı-lacivertliler karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak kritik üç puanın sahibi oldu.

İlk yarıda oyunun hakimi olan Fenerbahçe, üst üste yakaladığı pozisyonlarda kaleci 'ı geçemedi. İkinci devrede de oyun üstünlüğünü sürdüren , 76. dakikada Yunan yıldızı Pelkas'ın yaklaşık 23 mertreden attığı müthiş golle 1-0 öne geçti. Bordo-mavililerin kalan dakikalardaki baskısı sonuç vermeyince Fenerbahçe zorlu maçtan zaferle ayrıldı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINA TUTUNDU

Trabzonspor deplasmanından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, puanını 54'e çıkararak ikinci sıradaki 'la puanını eşitledi ve şampiyonluk yarışında yeniden 'ben de varım' dedi. Zirve yolunda yara alan dördüncü sıradaki Trabzonspor ise 48 puanda kalırken, lider G.Saray'la arasındaki puan farkı 9'e çıktı.

FIRTINA 2 AY SONRA MAĞLUP

'nın göreve gelmesiyle müthiş bir çıkış yakalayan Trabzonspor'un 10 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Bordo-mavililer bundan önce ligdeki son mağlubiyetini 26 Aralık'ta yine evinde 'a karşı almıştı.

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