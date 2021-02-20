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'da 'e attığı golle Messi'ye nazire yaptı

Sağ kanattan 75 metrelik müthiş bir dripling yapan 22 yaşındaki bordo-mavili oyuncu , rakiplerini bir bir geçip Mert’in solundan topu ağlara yolladı, taklayı attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 23:32 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 06:54
Trabzonspor'da Yusuf Sarı Başakşehir'e attığı golle Messi'ye nazire yaptı

'da, karşısında geceye damgasını vuran isim oldu. 79. dakikada 'nın yerine oyuna giren bordo- mavili oyuncu, bir dakika sonra attığı sahalarda ender görülen slalom golle şapka çıkarttırdı. Kendi yarı alanında topla buluşan 22 yaşındaki futbolcu, sağdan rakiplerini bir bir geçerek Başakşehir ceza sahasına girdi ve yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı 'un yanından filelere gönderdi. Yaklaşık 75 metre topu süren Sarı bu sezon attığı ilk golüyle, 'ya altın gibi 3 puan kazandırdı.

RAFAEL'İ KIZARTTI!
Yusuf Sarı'nın Trabzonspor formasıyla 'de attığı son 3 gol de deplasman maçlarında geldi. Sarı'nın 87. dakikadaki bir şutunu da Başakşehirli kaleye girmek üzereyken son anda uzaklaştırdı. Genç oyuncunun uzatmalarda yine sağ kanattan yaptığı driplingde kendisini faulle durduran Başakşehirli 2. sarıyı görüp kırmızı kartla atıldı.

"ŞEHİR İÇİN MUTLUYUZ"
Yusuf Sarı, "Bu sene hiç gol atmamıştım. O yüzden çok mutluyum. Takımda çok arkadaşta virüs çıktı, şehir için, kazandığımız için mutluyuz" dedi. Bordo-mavili kulüp twitter hesabından, "Yusuf 'Bize her yer ' dedi" diyerek Sarı'nın sevinç taklasını paylaştı.


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