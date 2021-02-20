Trabzonspor'da Yusuf Sarı Başakşehir'e attığı golle Messi'ye nazire yaptı

Trabzonspor'da, Başakşehir karşısında geceye damgasını vuran isim Yusuf Sarı oldu. 79. dakikada Yunus Mallı'nın yerine oyuna giren bordo- mavili oyuncu, bir dakika sonra attığı sahalarda ender görülen slalom golle şapka çıkarttırdı. Kendi yarı alanında topla buluşan 22 yaşındaki futbolcu, sağdan rakiplerini bir bir geçerek Başakşehir ceza sahasına girdi ve yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı Mert Günok'un yanından filelere gönderdi. Yaklaşık 75 metre topu süren Sarı bu sezon attığı ilk golüyle, Fırtına'ya altın gibi 3 puan kazandırdı.

RAFAEL'İ KIZARTTI!

Yusuf Sarı'nın Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de attığı son 3 gol de deplasman maçlarında geldi. Sarı'nın 87. dakikadaki bir şutunu da Başakşehirli Youssouf kaleye girmek üzereyken son anda uzaklaştırdı. Genç oyuncunun uzatmalarda yine sağ kanattan yaptığı driplingde kendisini faulle durduran Başakşehirli Rafael 2. sarıyı görüp kırmızı kartla atıldı.



"ŞEHİR İÇİN MUTLUYUZ"

Yusuf Sarı, "Bu sene hiç gol atmamıştım. O yüzden çok mutluyum. Takımda çok arkadaşta virüs çıktı, şehir için, kazandığımız için mutluyuz" dedi. Bordo-mavili kulüp twitter hesabından, "Yusuf 'Bize her yer Trabzon' dedi" diyerek Sarı'nın sevinç taklasını paylaştı.



