Haberler Trabzonspor Trabzonsporlu Kağan Moradoğlu: Çok şükür...

Trabzonsporlu : Çok şükür...

'un karşısında sahaya sürdüğü 18 yaşındaki kalecisi , İstanbul'da alınan galibiyet sonrası konuştu. İşte genç eldivenin o sözleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 21:33
Trabzonsporlu Kağan Moradoğlu: Çok şükür...

'un deplasmanında kariyerinde ilk kez bordo-mavili kulübün kalesini koruyan 18 yaşındaki kaleci , İstanbul'da alınan 1-0'lık galibiyet sonrası konuştu.

Kağan Moradoğlu'nun maç sonu açıklamaları şu şekilde oldu;

"Hep hayal ettiğim şeydi bu. Uğurcan abi, Erce abi, Arda abi yardımcı oldu. Uğurcan abinin eldivenleriyle çıktım. Heyecanlıydım ama hafta boyu herkes yardım etti."

"Beni tanıyan ve tanımayan herkesin desteği mutlu etti. Uğurcan abi zaten 3 maçtır iyi gidiyordu, onu da devam ettirmek gerekiyordu. Hocaların yardımıyla konsantrasyonu bozmadık ve çok şükür iyi bitirdik."

SON DAKİKA