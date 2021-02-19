Trabzonsporlu Kağan Moradoğlu: Çok şükür...

Trabzonspor'un Başakşehir deplasmanında kariyerinde ilk kez bordo-mavili kulübün kalesini koruyan 18 yaşındaki kaleci Kağan Moradoğlu, İstanbul'da alınan 1-0'lık galibiyet sonrası konuştu.



Kağan Moradoğlu'nun maç sonu açıklamaları şu şekilde oldu;



"Hep hayal ettiğim şeydi bu. Uğurcan abi, Erce abi, Arda abi yardımcı oldu. Uğurcan abinin eldivenleriyle çıktım. Heyecanlıydım ama hafta boyu herkes yardım etti."

"Beni tanıyan ve tanımayan herkesin desteği mutlu etti. Uğurcan abi zaten 3 maçtır iyi gidiyordu, onu da devam ettirmek gerekiyordu. Hocaların yardımıyla konsantrasyonu bozmadık ve çok şükür iyi bitirdik."