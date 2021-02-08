Trabzonspor Yeni Malatyaspor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler | Kasketliler iş başında

Süper Lig'de Trabzonspor bugün Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bu önemli randevu öncesinde Karadeniz ekibinde keyifler yerinde. Art arda 4 maç kazanarak sürekli tırmanan bordo-mavililer bugün de kazanırsa şampiyonluk yarışının ortaklarından biri olacak. 48 puanlı takımlarla farkı 6'ya indirecek olan Fırtına böylece gelecek haftalar için umutlarını katlayacak. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı, zirve ve şampiyonluk söylemlerini şu aşamada çok tehlikeli buluyor. Öğrencileriyle yaptığı her konuşmada "Maç maç işimize bakıyoruz. Daha iyi oyunla kazanalım, gerisi gelecektir" diyor.

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u devirerek serisini sürdürmenin planlarını yapıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı bu karşılaşmada da kazanan kadrosunu bozmayacak. Kalede Uğurcan Çakır oynayacak. Önünde Kamil Ahmet, Edgar, Hugo ve Marlon savunma hattını oluşturacak. Orta sahada Berat, Bakasetas ve Baker forma giyecek. Ekuban ve Nwakaeme kanatlarda yer alacak. Hücum hattının en ilerisinde ise Djaniny yine gol arayacak. Avcı öğrencilerinden rakip kaleye yaklaşınca çabuk karar vermelerini ve şut atmaktan korkmamalarını istedi. Bu sebeple hafta arası idmanlarda bol bol şut antrenmanı yaptırdı.

İŞTE YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

YENİ MALATYASPOR: ABDUSSAMED, CHEBAKE, WALLACE, SEMİH, BÜLENT, MALLAN, ACQUAH, FOFANA, UMUT, ADEM, TETTEH

TRABZONSPOR: UĞURCAN, K.AHMET, EDGAR, HUGO, MARLON, BERAT, BAKER, BAKASETAS, EKUBAN, NWAKAEME, DJANINY

BİR İLKİN PEŞİNDE

Karadeniz temsilcisi deplasmanda Gençlerbirliği ve Beşiktaş engellerini 2-1'lik skorlarla aşmıştı. Yeni Malatyaspor'u mağlup ederse bu sezon ilk defa dış sahada art arda 3 maç kazanmış olacak.

DEPLASMAN AVCISI

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda çıktığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi. Deplasmanda son olarak Eddie Newton döneminde Fenerbahçe'ye kaybeden Trabzonspor, Avcı ile 7 deplasmanda 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Fırtına söz koşunu maçlarda 9 gol kaydederken, kalesinde 4 gol gördü.

SON 4 MAÇI ALDI

Karadeniz temsilcisi, Yeni Malatyaspor'a rakip olduğu son 4 Süper Lig karşılaşmasını kazandı. Bu maçlarda toplam 10 gol kaydetti.

SEKİZİNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor bugün 8. defa karşı karşıya gelecekler. Önceki maçlarda bordo-mavililerin 5, sarı-kırmızılıların 2 galibiyeti bulunuyor. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor 14, Yeni Malatya 11 gol attı.

EN BÜYÜK SORUN ZEMİN

Zorlu karşılaşma öncesinde Trabzonspor cephesini en çok endişelendiren faktör zemin. Yeni Malatyaspor maçının oynanacağı zeminin kötü durumda olması teknik direktör Abdullah Avcı'yı düşündürüyor.