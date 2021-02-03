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Bakasetas 'u seçme nedenini açıkladı!

'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bakasetas, ara transfer döneminde 'a imza attı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yunan orta saha, bordo-mavili takımı seçme nedenini açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 13:13
Bakasetas Trabzonspor'u seçme nedenini açıkladı!

'un yeni transferi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bordo-mavili takıma geldiği için gururlu olduğunu belirten Yunan oyuncu, Trabzonspor'u seçme nedenini açıkladı.

Bakasetas, "Futbol'da hedef, hayatta da olduğu gibi, sürekli gelişmek, daha iyi olmaktır. Kendine meydan okumak ve limitlerini keşfetmektir. Trabzonspor'un bir parçası olmayı da bu yüzden seçtim ve bundan da çok gurur duyuyorum. Yeni kulübüm için savaşmaya hazırım. Herşey şimdi başlıyor..." dedi.

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