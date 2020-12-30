Abdullah Avcı uyardı

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı dünkü antrenmanda öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray maçında yaptıkları hataları anlatırken bir kez daha hücum organizasyonları üzerine neler istediğini aktardı. Avcı devre sonuna kadar minimum puan kaybı istediğini de net şekilde belirtti.

HAZIRLIKLAR START ALDI

Süper Lig'de Galatasaray yenilgisi sonrası 2 gün izin yapan Trabzonspor, Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki çalışmada futbolcular, ısınmanın ardından denge antrenmanı yaptı. 5'e 2 ve çift kale maçla idman sona erdi. Mağlubiyet sonrası oyuncuların hırsla çalışması dikkat çekti.

KURULLARDAN EŞLERE DESTEK

G.Saray yenilgisi sonrası bazı futbolcu eşlerinin sosyal medya hesaplarına yapılan terbiyesiz paylaşımlara kulüpten sert tepki gelmişti. Trabzonspor'un tüm kurulları da bir yazılı açıklama yaparak durumu kınadı. "Futbolu terörize eden bu kişilerin karşısındayız. Bu ahlak dışı durumu şiddetle kınıyoruz. Futbolcu eşlerine galiz küfürler edenlere Türk adaleti en ağır cezayı verecektir" denildi.