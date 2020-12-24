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'dan müthiş istatistik! Ligin en iyisi...

İlk 8 haftada maç başına 1.87 gol yiyen Fırtına, 'nın takımın başına gelmesi sonrası kaleye set çekti. Son 6 haftada bu ortalama 0.33’e geriledi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 00:40 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Trabzonspor'dan müthiş istatistik! Ligin en iyisi...

ekibi, ile birlikte çıktığı 6 mücadelede de yenilmezken bunu savunma direncini artırmasına borçlu. Deneyimli hoca gelmeden önce 15 golle ligin en kötüsüydü. Maç başına ortalama 1.87 gol yiyen bordo-mavililer küme düşme hattına gerilemişti. Avcı gelir gelmez bu konuya eğildi. "Hücum çalışmaları daha zordur. Çok tekrar gerektirir" diyen başarılı çalıştırıcı, önce savunmayı toparladı. Avcı yönetiminde sadece 2 gol yiyen Trabzonspor bu kategoride ligin en iyisi olmayı başardı. Maç başına yediği gol ortalaması 0.33'e düşen Fırtına, 'de de çıkışa geçti. Takım savunmasının düzelmesiyle birlikte oyuncuların bireysel hataları da azaldı. Uğurcan Çakır, Edgar İe ve Vitor Hugo başta olmak üzere tüm takım toparlandı.

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