Abdülkadir Ömür'ün 10 günlük karantinası Cuma günü sona eriyor. Ancak oyuncunun Perşembe günü bir kez daha teste gireceği belirtildi. Test sonucu negatif çıkarsa takıma katılacak, derbi kadrosunda yer alabilecek.
Abdülkadir Ömür için kritik gün!
Fırtına'da Abdülkadir Ömür hastalığı sebebiyle son 2 lig maçında takımını yalnız bırakmak zorunda kalmıştı. Genç futbolcu için kritik gün bugün.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 00:39 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 06:50