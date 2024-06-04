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ÖLMEK İÇİN BİR GÜN FİLMİNİN KONUSU NE? | Ölmek İçin Bir Gün (A Day To Die) filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Wes Miller'in oturduğu Ölmek İçin Bir Gün filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon, gerilim, suç ve dram türündeki 2022 yapımı Ölmek İçin Bir Gün hakkında arama motorlarında araştırılan 'Ölmek İçin Bir Gün filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 15:00 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 15:30
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ÖLMEK İÇİN BİR GÜN FİLMİNİN KONUSU NE? | Ölmek İçin Bir Gün (A Day To Die) filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Ölmek İçin Bir Gün filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Wes Miller'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Ölmek İçin Bir Gün filminin konusu ne? Ölmek İçin Bir Gün oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ÖLMEK İÇİN BİR GÜN FİLMİNİN KONUSU NE?

Eski askeri operasyon subayı Conner Connolly'nin kaçırılan karısını kurtarmak için yerel bir çete liderine 2 milyon dolar tazminat ödemesi için sadece bir günü vardır. Conner, Brice Mason liderliğindeki eski ekibini, borçlu olduğu parayı ödemek ve şehrin yozlaşmış polis şefi ile hesaplaşması için bir dizi tehlikeli soygun yapmak üzere işe almak zorunda kalır.

ÖLMEK İÇİN BİR GÜN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Bruce Willis
  • Jai Courtney
  • Sebastian Koch
  • Mary Elizabeth Winstead
  • Yuliya Snigir
  • Radivoje Bukvic
  • Cole Hauser
  • Amaury Nolasco
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