Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan duyurdu

Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı 2 saat 15 dakika sürdü. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı.

İşte Cumhurbaşkanı Reecep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatili ve Kurban Bayramı ikramiyesi ile ilgili açıklamaları...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU

Başkan Erdoğan, kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyurdu.

"KAMU ÇALIŞANLARI İDARİ İZİNLİ SAYILACAK"

"Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Böylelikle Perşembe ve Cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkânı sağlamış oluyoruz. Kurban Bayramı'nın şimdiden milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ

Kurban Bayramı ikramiyelerini 10-14 Haziran tarihleri arasına emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz.