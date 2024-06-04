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Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan duyurdu

'Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?' sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Kurban Bayramı tatili kararını açıkladı. 20 ve 21 Haziran'ın da idari izin sayılması ile birlikte Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Emeklilere Bayram ikramiyesi ödemeleri için de tarih veren Başkan Erdoğan gündeme ilişin önemli mesajlar verdi. İşte son dakika Kabine Toplantısı haberinin ayrıntıları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 20:42
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Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan duyurdu

Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı 2 saat 15 dakika sürdü. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı.

İşte Cumhurbaşkanı Reecep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatili ve Kurban Bayramı ikramiyesi ile ilgili açıklamaları...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU

Başkan Erdoğan, kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyurdu.

"KAMU ÇALIŞANLARI İDARİ İZİNLİ SAYILACAK"

"Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Böylelikle Perşembe ve Cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkânı sağlamış oluyoruz. Kurban Bayramı'nın şimdiden milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ

Kurban Bayramı ikramiyelerini 10-14 Haziran tarihleri arasına emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz.

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