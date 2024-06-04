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TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı 15. BÖLÜM FRAGMANI | Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitledi. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverlerden de tam not aldı. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 15. bölüm fragmanı izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 15:00 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 15:20
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TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı 15. BÖLÜM FRAGMANI | Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle

TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 14. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 15. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 15. bölüm fragmanı izleme linki...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zağanos önderliğindeki Osmanlı ordusu Dimitria kalesine saldırmış ancak kaledekilerin direnciyle karşı karşıya kalmıştır. Ümitlerin tükendiği yerde Sultan Mehmed kale önlerine gelerek askerlerini cesaretlendirir ve son bir taarruz emri verir. Bu taarruzla kale ele geçecek mi, Mehmed başarılı olabilecek mi?

Hurufiler ise azığı ele almış Payitaht'ın dört bir yanında propaganda faaliyetlerini sürdürmektedirler. Artık devletin kılcal damarlarına işleme hedeflerine yönelmişken önlerine hiç beklemedikleri bir duvar çıkar. Mehmed devletini ve mülkünü itikadı bozuklara teslim etmemekte kararlıdır. Peki çözümü nasıl olacaktır?

Mara, Hala Sultan üzerinden Bizans'a bir oyun oynamaya karar verir, Mehmed'den müsaade alır. Tuzağında başarılı olabilecek mi? Konstantinos ise kaleyi kaybetme sebebini annesi Helena'dan bilecek ve herkese ders olacak bir ceza verecektir.

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Mehmed: Fetihler Sultanı 14. BÖLÜM İZLE
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