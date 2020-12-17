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teknik direktörü onların fişini çekti! 7 yolcu

'da son dakika haberi... Bordo mavililer, son olarak 5. turunda 'a penaltılarda kaybetmiş ve kupa dışı kalmıştı. Maç sonrası , kararını verdi ve 7 isimle yollarını ayırmayı planlıyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 01:11
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı onların fişini çekti! 7 yolcu

Teknik Direktörü , yönetime gidecek oyuncularla ilgili raporunu bugün sunacak.

Sabah'ın haberine göre, devre arasında değişime hazırlanan Avcı, genç oyuncuları oynatmak için de kadroda yer açmak istiyor.

Ayrıca devre arası takıma katılması muhtemel 4 takviyeye de yer bulmak isteyen tecrübeli çalıştırıcının, stoperdeki 4 yabancı oyucundan ikisinin gitmesine onay verdiği ifade edildi.

Gaston Campi ve Majid Hosseini için menajerleri şimdiden kulüp arayışına girerken, Ahmet Canbaz ve Salih Kavrazlı da kiralık gönderilecek.

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