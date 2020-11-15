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'da 'nın şansı

'da , ’deki gibi pas sistemini tercih ederken en büyük şansı . Genç eldiven de gibi ayaklarına hakim.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 21:19 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 06:50
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın Uğurcan Çakır şansı

temsilcisinde ateşten gömleği giydi ama bu zorlu yolda avantajları da yok değil. Bunların başında belki de 'nin son dönemde yetiştirdiği en önemli 2-3 kalecisinden biri olarak gösterilen yer alıyor. Fiziği, konsantrasyonu, kalecilik becerilerinin yanında ayaklarını da çok iyi kullanması Avcı'nın tam da istediği bir özellik. 'de ayağı iyi olan ve ile çalışan Avcı, 'da da hücumu degajla değil pasla başlatmayı planlıyor. Bu sebeple Uğurcan, Fırtına'nın hücum organizasyonlarının ilk pasörü olacak.

Fırtına'nın kalecisi Uğurcan Çakır ayaklarını başarıyla kullanıyor. Topu oyuna yüzde 78 isabetle sokuyor. Abdullah Avcı bu rakamı daha da yukarı çekmek için antrenmanda özel çalışmalar yaptıracak.

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