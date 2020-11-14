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'da Gael Clichy iddiası! sıcak bakıyor

'un çiçeği burnunda teknik direktörü sahaya indi. Tecrübeli teknik adam 'puan kayıplarını durdurmalıyız' diyerek dokunuşlarını yapmaya başlarken, bazı mevkiler için de transfer sinyali verdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 10:40
Trabzonspor'da Gael Clichy iddiası! Abdullah Avcı sıcak bakıyor

'de aldığı kötü sonuçlar sonrası yolların ayrıldığı Eddie Newton'ın ardından son olarak 'ı çalıştıran tecrübeli teknik adam ile el sıkışan 'da, çiçeği burnunda teknik adam Abdullah Avcı kolları sıvadı.

Bordo-mavili camiayı tekrar ayağa kaldırmak isteyen Avcı, aksayan bölgelere yapacağı hamleleri belirlemeye başladı. Alınan bilgiye göre, özellikle sol kanat için Marlon'un sözleşmesinin devre arasında feshedilmesi talebinde bulunan Avcı, Bandırmaspor'a kiralanan Abdürrahim'in rotasyon için geri çağrılmasını istedi.

Takvim'in haberine göre; Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın savunmanın solundaki sıkıntı için kısa vadede çözüm aradığı ve eski oyuncusu Clichy'ye sıcak baktığı iddia edildi.

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