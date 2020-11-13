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'da 'nın kozu Nwakaeme!

'un yeni teknik direktörü , Nwakaeme'nin takıma liderlik etmesini istedi. 31 yaşındaki Nijeryalı kritik süreçte önemli rol oynayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 23:52 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 06:50
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın kozu Nwakaeme!

devi, 'ya 4-3 mağlup olduğu maçta iki gol atıp bir de asist yaptıktan sonra sakatlanan Nwakaeme, sınavında kadroda yer almasına rağmen riske edilmeyerek oynatılmamıştı. İdmanlara başlayan 31 yaşındaki sol kanat ile yeni 'nın yakından ilgilenmesi dikkat çekti. Nijeryalı yıldızın liderliğine çok güvenen Avcı, özellikle bu toparlanma sürecinde onun sergileyeceği futbolu kritik nokta olarak görüyor.

51 GOLE DİREKT KATKI
Bordo-mavili ekipte 3. sezonunu geçiren Nwakaeme, bu süre zarfında toplam 80 maça çıkarken 28 gol atıp 23 de asist yaptı. Bu istatistiğiyle Karadeniz ekibinin skora en fazla katkıda bulunan ismi konumunda bulunan 31 yaşındaki futbolcunun Erzurumspor maçında oynayacağı öğrenilirken, moralinin de yerine geldiği gözlendi.

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