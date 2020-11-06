Karadeniz devinin orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak dün, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret etti. Parmak, ziyaretin ardından Başkan Genç'e forma verdi. Başkan Genç de "Kendilerine nazik ziyaretinden ötürü teşekkür ediyor, Trabzonsporumuza başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.
Parmak’tan Genç’e ziyaret
Karadeniz devinin orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak dün, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret etti.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 23:39 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 06:50