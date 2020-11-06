Parmak’tan Genç’e ziyaret

Karadeniz devinin orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak dün, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret etti. Parmak, ziyaretin ardından Başkan Genç'e forma verdi. Başkan Genç de "Kendilerine nazik ziyaretinden ötürü teşekkür ediyor, Trabzonsporumuza başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.