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Parmak’tan Genç’e ziyaret

Karadeniz devinin orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak dün, Başkanı 'i ziyaret etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 23:39 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 06:50
Parmak’tan Genç’e ziyaret

Karadeniz devinin orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak dün, Başkanı 'i ziyaret etti. Parmak, ziyaretin ardından Başkan Genç'e forma verdi. Başkan Genç de "Kendilerine nazik ziyaretinden ötürü teşekkür ediyor, Trabzonsporumuza başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

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