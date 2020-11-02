Haberler Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu’nun son şansı

’nun son şansı

gitti, Karaman’ın yardımcısı Çimşir gitti, Çimşir’in yardımcısı Newton da gitti. Başkan ve yönetim son kurşunu atacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 20:24 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Ahmet Ağaoğlu’nun son şansı

'da istikrarı bir türlü yakalanamıyor. Geçtiğimiz sezon takım şampiyonluğa oynarken devre arasında sürpriz şekilde gönderilmişti. Yerine takım Karaman'ın yardımcısı 'e teslim edilmişti. Çimşir, bordo-mavilileri şampiyonluğa taşıyamayınca 2 maç kala görevden alınmıştı. Onun yerine de yardımcısı geldi. Newton, 'nı kazanınca kendisine güven artmıştı. Ancak İngiliz hocayla başlayan sezon hüsran oldu. ve ekibi şimdi son kurşunlarını atıyor. Bu teknik adam tercihleri de başarısız olursa camia içinde istifa seslerinin iyice yükselme ihtimali bulunuyor.

HOCA DAYANMIYOR

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, göreve geldiği tarihten bu yana 5. farklı teknik direktörle çalışacak. 8 Nisan 2018'de seçildiğinde takımın başında yer alan ile yollar sezon sonu ayrılmıştı. Ağaoğlu, 2018-19 sezonuna Ünal Karaman ile başladı. O da yerini Hüseyin Çimşir'e bıraktı. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk kaçınca Eddie Newton getirildi. Takım yeni sezonda İngiliz hocaya emanet edilirken sadece 7 haftada gönderildi.

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