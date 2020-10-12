Haberler Trabzonspor Trabzonspor İstanbul maçlarında galibiyet peşinde

maçlarında galibiyet peşinde

, milli takım arası sonrası ilk 3 maçını ekipleriyle oynayacak. , , ve maçlarını kayıpsız tamamlayıp ligde söz sahibi olma hedefinde.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 12:43 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 16:57
Trabzonspor İstanbul maçlarında galibiyet peşinde

Milli ara sonrası tam kadro sahaya çıkmayı planlayan 'da , 'de seri galibiyetler hedefliyor. Bordo-mavililer üst üste oynayacağı , ve maçlarını kayıpsız geçerek lige ağırlığını koymak istiyor.


Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Trabzonspor, önemli takviyeler yaparak kadrosunu güçlendirdi. Her bölgede alternatifli bir kadro kuran bordo-mavililer milli ara sonrası lige ağırlığını koymak istiyor. Teknik Direktör Eddie Newton, eski oyuncularla, yeni oyuncuları kaynaştırmak için önemli bir zaman dilimi yakalarken, Başakşehir karşısına ideal kadrosuyla çıkmayı hedefliyor.


MİLLİ ARA SONRASI İLK 3 MAÇ İSTANBUL TAKIMLARIYLA


Trabzonspor, milli ara sonrası rakipleri ise takımları oldu. Geçtiğimiz sezon İstanbul'un 5 takımına karşı 4 galibiyet ve 6 beraberlik alarak yenilmeyen bordo-mavililer uzun yıllar sonra yakaladığı bu istatistiği bu sezon sahasında oynadığı 3-1'lık mağlubiyeti ile bozmuştu.


ekibi milli ara sonrası ilk olarak sahasında 17 Ekim Cumartesi günü Başakşehir'i ağırlayacak. Ardından 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. 30 Ekim Cuma günü ise Kasımpaşa'yı sahasında ağırlayacak olan bordo-mavililer yenilenen kadrosuyla 3 maçtan 9 puan çıkartarak Süper Lig'e iyice ağırlığını koymak istiyor.

BİZE ULAŞIN