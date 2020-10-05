Trabzonspor Vitor Hugo transferini KAP'a bildirdi! | Son dakika haberleri

Trabzonspor Kulübü, dün Trabzon'a getirdiği savunma oyuncusu Vitor Hugo'nun transferini KAP'a bildirdi.

Yapılan anlaşmaya göre bordo-mavili kulüp, Palmeiras'a 4 taksit halinde toplam 3.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Oyuncunun başka bir kulübe transferi durumunda ise elde edilen kârdan Brezilya ekibine %25 pay ödenecek.

4 YILLIK ANLAŞMA

Yapılan 4 yıllık anlaşmaya göre Vitor Hugo'ya ise ilk 3 yıl 1.35 milyon euro, son sene için ise 1.4 milyon euro ödenecek.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u verilecek.