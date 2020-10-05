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transferini 'a bildirdi! | Son dakika haberleri

Kulübü, 'ta forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı stoper 'nun 3.2 milyon euro + bir sonraki satışın kârından %25 pay karşılığında edildiğini açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 13:47 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 14:27
Trabzonspor Vitor Hugo transferini KAP'a bildirdi! | Son dakika haberleri

Kulübü, dün Trabzon'a getirdiği savunma oyuncusu 'nun transferini 'a bildirdi.

Yapılan anlaşmaya göre bordo-mavili kulüp, 'a 4 taksit halinde toplam 3.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Oyuncunun başka bir kulübe transferi durumunda ise elde edilen kârdan Brezilya ekibine %25 pay ödenecek.

4 YILLIK ANLAŞMA

Yapılan 4 yıllık anlaşmaya göre Vitor Hugo'ya ise ilk 3 yıl 1.35 milyon euro, son sene için ise 1.4 milyon euro ödenecek.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u verilecek.

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