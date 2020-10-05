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'dan 40 günlük operasyonu! 'yu böyle aldılar

'un şehre getirdiği Brezilyalı defans oyuncusu 'nun, 40 günlük bir operasyon sonucu transferinin tamamlandığı ortaya çıktı. İşte bordo-mavili kulübün, yıldız futbolcunun transferindeki hamleleri... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 10:03
Trabzonspor'dan 40 günlük transfer operasyonu! Vitor Hugo'yu böyle aldılar

'un 40 gün uğraşarak transferini gerçekleştirdiği Brezilyalı stoper , Türkiye'ye geldi. Hugo'nun sürecinde ilginç olaylar yaşandı. Sabah'ta yer alan habere göre scout ekibinin önerisiyle oyuncu ve kulübü Palmeiras ile kurulan ilk temastan bordo-mavililer olumlu yanıt alamadı. Ancak 29 yaşındaki Hugo ve ailesi ile teması kesmeyen Trabzonspor bu çabasının karşılığını aldı ve oyuncuyu ikna etti.

MENAJERLER DEVRE DIŞI

Ancak bu sefer Palmeiras'ın istediği bonservis ve menajerler problem oldu. Bunun üzerine Trabzonspor taktik değiştirip, oyuncudan vazgeçtiğini açıkladı. Bordo-mavililerin isteği ile Hugo da Palmerias'a Trabzonspor'a gitmek istediğini iletti. Bu taktikle menajerler de devre dışı bırakıldı ve yaklaşık 40 günlük operasyon sonunda Hugo dün İstanbul aktarmalı Trabzon'a geldi. İmzanın bugün atılması bekleniyor.

TARAFTARA TÜRKÇE MESAJ: BERABERİZ

İstanbul Havaalanı'nda kısa bir açıklama yapan Vitor Hugo, kendisini çok mutlu hissettiğini belirterek, Trabzonspor ile bu sezon önceki sezonlara göre daha iyi bir performans sergilemek istediğini dile getirdi. Hugo, Trabzonsporlu taraftarlara Türkçe seslenirken "Biz beraberiz" dedi.

Vitor Hugo, Trabzonspor ile seneliği 1.3 milyon Euro'dan 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

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