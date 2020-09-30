Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Alpaslan Öztürk Trabzonspor'la anlaşmaya çok yakın!

Son dakika haberi: 'la anlaşmaya çok yakın!

Bir süredir stoper arayışlarına devam eden 'da hareketlilik yaşanıyor. Bordo-mavili takım, 'nin başarılı stoperi 'ü kadrosuna katmayı amaçlıyor. 27 yaşındaki savunma oyuncusunun da Trabzonspor'a gelmeyi çok istediği ifade edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 13:17
Son dakika transfer haberi: Alpaslan Öztürk Trabzonspor'la anlaşmaya çok yakın!

'de transferin en gözde oyuncularından biri olan 'ün 'a gideceği iddia edildi. Bordo-mavili kulübün 26 yaşındaki oyuncu için Göztepe'nin kapısını çaldığı ve tarafların anlaşmak üzere oldukları bildirildi. Alpaslan'ın da Başkan 'e Trabzonspor formasını giymek istediğini söylediği ileri sürüldü. Bu transferin de hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor. Öte yandan maçının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren ekibinde sağ dizinden sakatlanan yeni Nwobodo idmanda yer almadı. Nwobodo 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

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