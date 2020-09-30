Son dakika transfer haberi: Alpaslan Öztürk Trabzonspor'la anlaşmaya çok yakın!

Göztepe'de transferin en gözde oyuncularından biri olan Alpaslan Öztürk'ün Trabzonspor'a gideceği iddia edildi. Bordo-mavili kulübün 26 yaşındaki oyuncu için Göztepe'nin kapısını çaldığı ve tarafların anlaşmak üzere oldukları bildirildi. Alpaslan'ın da Başkan Mehmet Sepil'e Trabzonspor formasını giymek istediğini söylediği ileri sürüldü. Bu transferin de hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor. Öte yandan Başakşehir maçının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren İzmir ekibinde sağ dizinden sakatlanan yeni transfer Nwobodo idmanda yer almadı. Nwobodo 4 hafta sahalardan uzak kalacak.