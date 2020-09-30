Haberler Trabzonspor Serkan Asan çok hırslı

çok hırslı

'un sağ beki , 'nın sakatlığında başarılı bir performans göstermişti. 20 yaşındaki genç futbolcu formayı Portekizli tecrübeli isme kaptırmamak için idmanlarda da çok çalışıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 22:58 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Serkan Asan çok hırslı

Fırtına'nın sağ beki , 'nın sakatlığında başarılı bir performans göstermişti. 20 yaşındaki genç futbolcu formayı Portekizli tecrübeli isme kaptırmamak için idmanlarda da çok çalışıyor. İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton, 'a karşı Malatyaspor'a karşı kazanan takımı bozmayı düşünmüyor.

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