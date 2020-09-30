Serkan Asan çok hırslı

Fırtına'nın sağ beki Serkan Asan, Joao Pereira'nın sakatlığında başarılı bir performans göstermişti. 20 yaşındaki genç futbolcu formayı Portekizli tecrübeli isme kaptırmamak için idmanlarda da çok çalışıyor. İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton, Gaziantepspor'a karşı Malatyaspor'a karşı kazanan takımı bozmayı düşünmüyor.