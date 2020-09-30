Trabzonspor'da karar günü! Erik Sviatchenko...

Trabzonspor, Vitor Hugo transferinde ilerleme kaydedemeyince rotasını bir kez daha Erik Sviatchenko'ya kırmıştı. Midtjylland ile 2 yıl daha kontratı bulunan 28 yaşındaki futbolcu son kararını çarşamba günü vereceğini belirtmişti. O gün geldi çattı. Bugün Midtjylland'ın Slavia Prag ile Şampiyonlar Ligi rövanş maçı var. Bu mücadelenin ardından 28 yaşındaki futbolcu, Karadeniz temsilcisine cevabını bildirecek. Bordo-mavililer, olumlu yanıt halinde Erik'i bir an önce Türkiye'ye getirerek resmi imzaları atmayı hedefliyor.