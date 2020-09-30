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'da karar günü! ...

sezonunun bitimine az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran 'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fırtına’nın listesinde bulunan isimlerden olan 28’lik stoper çarşamba gününü işaret etmişti. Oyuncunun net cevabını vermesi bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 22:58 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'da karar günü! Erik Sviatchenko...

, Vitor Hugo transferinde ilerleme kaydedemeyince rotasını bir kez daha 'ya kırmıştı. Midtjylland ile 2 yıl daha kontratı bulunan 28 yaşındaki futbolcu son kararını çarşamba günü vereceğini belirtmişti. O gün geldi çattı. Midtjylland'ın Slavia Prag ile Şampiyonlar Ligi rövanş maçı var. Bu mücadelenin ardından 28 yaşındaki futbolcu, temsilcisine cevabını bildirecek. Bordo-mavililer, olumlu yanıt halinde Erik'i bir an önce 'ye getirerek resmi imzaları atmayı hedefliyor.

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