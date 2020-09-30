Trabzonspor'a 3 iyi 3 kötü haber!

PEREIRA SEVİNCİ

Sakatlığı sebebiyle geride kalan 3 haftada kadroda yer almayan Portekizli sağ bek tamamen iyileşti. 36 yaşındaki futbolcu iki gündür çalışıyor. Her zamanki gibi hazır.

K.AHMET İYİLEŞTİ

Fırtına'nın 'joker' oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi de sakatlıktan tamamen kurtuldu. Tecrübeli oyuncu forma verilmesi durumanda Gaziantep'e karşı oynayacak durumda.

EKUBAN MÜJDESİ

Hücum hattında yokluğu hissedilen Caleb Ekuban antrenmanlara başladı. Her geçen gün daha da güçleniyor. Gaziantepspor karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor.

ÜÇ KÖTÜ HABER

Parmak'ın ağrısı var

Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sakatlanaran çıkan Abdulkadir Parmak'ın kasık bölgesindeki ağrıları sürüyor. Başarılı orta saha oyuncusunun tedavisine devam ediliyor.

UĞURCAN BELİRSİZ

Başarılı eldivenin sol üst adalesinde zorlanmaya bağlı ağrı tespit edildi. Uğurcan Çakır'ın tedavisine başlandı. Gaziantepspor maçında forma giyip giyemeyeceği belirsiz.

DIABATE HASTALANDI

Karadeniz temsilcisinin yeni transferi Fousseini Diabate hastalandığı için dünkü idmanda yer almadı. Malili kanat oyuncusu şiddetli bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için hastanede tedavi altına alındı.