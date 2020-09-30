Haberler Trabzonspor Trabzonspor'a 3 iyi 3 kötü haber!

'a 3 iyi 3 kötü haber!

'in ilk 3 haftasında 1 galibiyet 1 beraberlik 1 de mağlubiyet alan bordo-mavililer 4 puan toplayabilirken, sakatlıklar peşini bırakmıyor. ekibine 3 iyi 3 de kötü haber geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 22:57 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'a 3 iyi 3 kötü haber!

PEREIRA SEVİNCİ
Sakatlığı sebebiyle geride kalan 3 haftada kadroda yer almayan Portekizli sağ bek tamamen iyileşti. 36 yaşındaki futbolcu iki gündür çalışıyor. Her zamanki gibi hazır.

K.AHMET İYİLEŞTİ
Fırtına'nın 'joker' oyuncusu Kamil de sakatlıktan tamamen kurtuldu. Tecrübeli oyuncu forma verilmesi durumanda 'e karşı oynayacak durumda.

EKUBAN MÜJDESİ
Hücum hattında yokluğu hissedilen Caleb Ekuban antrenmanlara başladı. Her geçen gün daha da güçleniyor. karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor.

ÜÇ KÖTÜ HABER
Parmak'ın ağrısı var
ile oynanan maçta sakatlanaran çıkan Abdulkadir Parmak'ın kasık bölgesindeki ağrıları sürüyor. Başarılı orta saha oyuncusunun tedavisine devam ediliyor.

UĞURCAN BELİRSİZ
Başarılı eldivenin sol üst adalesinde zorlanmaya bağlı tespit edildi. Uğurcan Çakır'ın tedavisine başlandı. Gaziantepspor maçında forma giyip giyemeyeceği belirsiz.

DIABATE HASTALANDI
temsilcisinin yeni transferi Fousseini Diabate hastalandığı için dünkü idmanda yer almadı. Malili kanat oyuncusu şiddetli bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için hastanede tedavi altına alındı.

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