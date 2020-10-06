Trabzonspor'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye büyük fark!
Süper Lig'de yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından birçok kulübün değeri değişti. 21 takımlı Süper Lig'de en değerli takım Medipol Başakşehir olurken en değerli oyuncu da Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır oldu. Transfer döneminin sona ermesinin ardından bir detay daha dikkat çekti. İşte Trabzonspor'un Galatasaray ve Fenerbahçe'ye fark attığı o liste...
06 Ekim 2020 Salı 21:27, Güncelleme 06.10.2020 21:28
Trabzonspor'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye büyük fark!