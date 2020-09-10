Trabzonspor'da 3 şok birden! Beşiktaş maçında oynayamayacaklar | Son dakika haberleri - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
10 Eylül 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Fırtına'da 3 şok birden! Beşiktaş maçında yoklar

'da 3 şok birden! maçında oynayamayacaklar

Trabzonspor'da 3 şok birden! Beşiktaş maçında oynayamayacaklar

Süper Lig'in ilk haftasında Akyazı Stadyumu'nda 'ı konuk edecek olan 'da sakatlıkları bulunan , ve kadroda yer almayacak.

Detaylar birazdan...
  1. 10.09.2020
  2. Güncelleme: 10.09.2020 12:28
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da 3 şok birden! Beşiktaş maçında oynayamayacaklar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA