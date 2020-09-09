Trabzonspor Da Costa ile yollarını ayırdı! Resmi açıklama...
Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililer, KAP'a yaptığı açıklamada Da Costa ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.
Trabzonspor, Manuel Da Costa ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Bordo mavililerin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Manuel Marouan Da Costa Trindade arasındaki 31.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."
- 09.09.2020
- Güncelleme: 09.09.2020 23:12
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Trabzonspor Da Costa ile yollarını ayırdı! Resmi açıklama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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