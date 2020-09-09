Son dakika: Trabzonspor Da Costa ile yollarını ayırdı! Resmi açıklama... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Trabzonspor resmen duyurdu! Ayrılık...

ile yollarını ayırdı! Resmi açıklama...

Trabzonspor Da Costa ile yollarını ayırdı! Resmi açıklama...

'da son dakika haberi... Bordo mavililer, 'a yaptığı açıklamada ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

, Manuel ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Bordo mavililerin 'a yaptığı açıklama şu şekilde;

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Manuel Marouan Da Costa Trindade arasındaki 31.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."

  1. 09.09.2020
  2. Güncelleme: 09.09.2020 23:12
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor Da Costa ile yollarını ayırdı! Resmi açıklama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA