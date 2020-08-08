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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Newton’dan Palaz’a: Gel benimle çalış

Newton’dan Palaz’a: Gel benimle çalış

'un yeni teknik direktörü yeni kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. çalıştırıcı, yakın arkadaşı olan 'a "Gel benimle çalış" önerisini sundu.

'un yeni teknik direktörü yeni kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. çalıştırıcı, yakın arkadaşı olan 'a "Gel benimle çalış" önerisini sundu. Palaz ile görüşmeler devam ederken Eddie Newton'ın iki yabancı antrenör getireceği öğrenildi.

  1. 8.8.2020
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