Newton’dan Palaz’a: Gel benimle çalış
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Eddie Newton yeni kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. İngiliz çalıştırıcı, yakın arkadaşı olan teknik direktör Koray Palaz'a "Gel benimle çalış" önerisini sundu.
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Eddie Newton yeni kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. İngiliz çalıştırıcı, yakın arkadaşı olan teknik direktör Koray Palaz'a "Gel benimle çalış" önerisini sundu. Palaz ile görüşmeler devam ederken Eddie Newton'ın iki yabancı antrenör getireceği öğrenildi.
- 8.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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