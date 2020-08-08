Newton’dan Palaz’a: Gel benimle çalış

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Eddie Newton yeni kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. İngiliz çalıştırıcı, yakın arkadaşı olan teknik direktör Koray Palaz'a "Gel benimle çalış" önerisini sundu. Palaz ile görüşmeler devam ederken Eddie Newton'ın iki yabancı antrenör getireceği öğrenildi.