Avrupa’nın takibinde - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Avrupa’nın takibinde

’nın takibinde

Avrupa’nın takibinde

'un bu sezonki müthiş çıkışı basınında da geniş yankı buluyor. Bordo-mavililerin deplasmanda 'yi 3-1 mağlup ederek 'nda finale yükseldiği mücadelenin haberi da geniş yankı buldu.

'un bu sezonki müthiş çıkışı basınında da geniş yankı buluyor. Bordo-mavililerin deplasmanda 'yi 3-1 mağlup ederek 'nda finale yükseldiği mücadelenin haberi da geniş yankı buldu. Fransız, İngiliz, Norveç, Çekya, Alman basını başta olmak üzere tüm Avrupa basını "Trabzonspor son dönemin en parlak takımı. Ligde liderler, kupada da finale yükseldiler" yorumu yaptılar.
  1. 17.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Avrupa’nın takibinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA