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17 Mayıs 2020, Pazar
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Obi Mikel 'ya

Obi Mikel Meksika'ya

Sezon devam ederken 'dan ayrılan 'in rüyası şimdilik sona erdi. Nijeryalı futbolcunun, ABD kulüpleriyle yaptığı görüşmeler tıkandı.

Sezon devam ederken 'dan ayrılan 'in rüyası şimdilik sona erdi. Nijeryalı futbolcunun, ABD kulüpleriyle yaptığı görüşmeler tıkandı. 32 yaşındaki yıldız ismin yeni rotasının olacağı konuşuluyor. Meksika'nın finansal yönden iki güçlü ekibi Monterrey ve Tigres, Obi Mikel ile yakından ilgileniyor.
  1. 17.5.2020
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