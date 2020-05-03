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03 Mayıs 2020, Pazar
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Kundupoğlu unutulmadı

Kundupoğlu unutulmadı

Bordo-mavili kulüp, kurucu üyelerinden unutulmadı. ekibinin resmi sitesinden "Kurucu üyemiz, duayenimiz, kuruluşumuzda büyük katkısı olan Sabahattin Kundupoğlu 25 yıl önce aramızdan ayrılmıştı. Onu saygıyla anıyoruz "denildi.

Bordo-mavili kulüp, kurucu üyelerinden unutulmadı. ekibinin resmi sitesinden "Kurucu üyemiz, duayenimiz, kuruluşumuzda büyük katkısı olan Sabahattin Kundupoğlu 25 yıl önce aramızdan ayrılmıştı. Onu saygıyla anıyoruz "denildi.

  1. 3.5.2020
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