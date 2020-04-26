Nwakaeme varsa ben yokum!
Al-Hilal’in yıldızı Al-Dawsari, yönetime Nwakaeme için rest çekti: Onu transfer ederseniz ben giderim.
Trabzonspor'da oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bırakan Anthony Nwakaeme'nin adı kısa süre önce Al-Hilal ile geçmeye başlamıştı. Arap basınından çıkan haberler bu girişimi doğrularken, Al Hilal futbolcusu Salem Al- Dawsari'den kulübünü şoke eden bir ikaz geldi. Nwakaeme ile aynı pozisyonda (sol kanat) forma giyen Al-Dawsari, Nijeryalı kanat oyuncusunun transfer edilmesi halinde takımdan ayrılacağını açıkladı. Nwakaeme, bu sezon Trabzonspor formasıyla 37 maçta 13 gol+11 asiste imza atmıştı. Salem Al-Dawsari ise 18 müsabakada forma giyerken 3 gol ve 4 asist üretti.
- 26.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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