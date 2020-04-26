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26 Nisan 2020, Pazar
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Nwakaeme varsa ben yokum!

Nwakaeme varsa ben yokum!

Al-Hilal’in yıldızı Al-Dawsari, yönetime Nwakaeme için rest çekti: Onu ederseniz ben giderim.

'da oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bırakan Anthony Nwakaeme'nin adı kısa süre önce Al-Hilal ile geçmeye başlamıştı. Arap basınından çıkan haberler bu girişimi doğrularken, Al Hilal futbolcusu Al- Dawsari'den kulübünü şoke eden bir ikaz geldi. Nwakaeme ile aynı pozisyonda (sol kanat) forma giyen Al-Dawsari, Nijeryalı kanat oyuncusunun edilmesi halinde takımdan ayrılacağını açıkladı. Nwakaeme, bu sezon Trabzonspor formasıyla 37 maçta 13 gol+11 asiste imza atmıştı. Salem Al-Dawsari ise 18 müsabakada forma giyerken 3 gol ve 4 asist üretti.

  1. 26.4.2020
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