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07 Ocak 2020, Salı
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Gözler 3 futbolcuda

Gözler 3 futbolcuda

ve kanat olmak üzere iki yabancı daha kadrosuna katmak isteyen, bu konuda çalışmalarını da sürdüren 'da öncesi , ile kadroda düşünülmüyor.

ve kanat olmak üzere iki yabancı daha kadrosuna katmak isteyen, bu konuda çalışmalarını da sürdüren 'da öncesi , ile kadroda düşünülmüyor. Avdijaj'ı kiralık olarak göndermeyi planlayan bordo-mavililer, uzun süren sakatlığının ardından takıma dönen ancak bekleneni veremeyen ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Onazi'nin yanı sıra sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Fernandes ile de yollarını ayırmak için görüşmelerini sürdürüyor.
  1. 7.1.2020
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