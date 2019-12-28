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28 Aralık 2019, Cumartesi
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Altyapı devrimi

Altyapı devrimi

Altyapısından yetiştirdiği oyuncularla lige damga vuran Trabzonspor, sezon başında A takıma yaptığı transferlerin yanı sıra alt yapıya da Taha, Atakan ve Salih gibi isimleri almıştı.

Altyapısından yetiştirdiği oyuncularla lige damga vuran Trabzonspor, sezon başında A takıma yaptığı transferlerin yanı sıra alt yapıya da Taha, Atakan ve Salih gibi isimleri almıştı. Bu strateji devam edecek. Bordomavililer Şanlıurfaspor'dan Veysel Sönmezsoy'u kadrosuna katmıştı. Son hedef ise Azerbaycan'dan. Trabzonspor kardeş ülke Azerbaycan'ın Sumqayıt kulübünde forma giyen 18 yaşındaki ofansif orta saha Sabuhi Abdullazada'yı bir süre takip ettikten sonra almaya karar verdi. Azerbaycan Milli Takımı'nın alt kategorilerinde de forma giyen 18 yaşındaki oyuncu için temasların sürdüğü belirtildi.
  1. 28.12.2019
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