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25 Aralık 2019, Çarşamba
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‘Keyfinize bakın’

‘Keyfinize bakın’

basın, galibiyeti sonrası mutlu. "Dikkat, dikkat! sesleniyor. yaslanın, kemerlerinizi bağlayın, keyfinize bakın" yazdı. ", ecel terleri döktüğü maçta 3 puanı aldı" ifadelerini kullandı.

basın, galibiyeti sonrası mutlu. "Dikkat, dikkat! sesleniyor. yaslanın, kemerlerinizi bağlayın, keyfinize bakın" yazdı. ", ecel terleri döktüğü maçta 3 puanı aldı" ifadelerini kullandı.
  1. 25.12.2019
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