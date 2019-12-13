Trabzonspor lige odaklandı
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İsviçre'nin Basel takımına 2-0 mağlup olarak Avrupa defterini bu sezonluk kapatan Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacağı Denizlispor maçına odaklandı.
Denizlispor maçına kadar basına ve taraftara kapatılan antrenmanlarda Teknik Direktör Ünal Karaman, oyuncularını zorlu 90 dakikaya konsantre edecek.
NOVAK SEVİNCİ
Çekya Milli Takımı'na giden ve antrenmanda sakatlanan Filip Novak'ın Denizlispor maçında oynama ihtimalinin olması teknik heyeti sevindirdi. Sağ alt baldır soleus adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncunun beklenenden kısa bir sürede tedaviye cevap vermesi zorlu Denizlispor maçı öncesi Ünal Karaman'ın elini güçlendirdi. Basel'e gitmeyen futbolcularla birlikte çalışan Novak'ın son durumu ise maç günü yapılacak olan son kontrollerden sonra netlik kazanacak.
TARAFTARLARA TEŞEKKÜR
Trabzonspor, iddiası kalmamasına rağmen UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İsviçre'nin Basel takımı ile oynadığı maçta tribünleri doldurarak takımlarını yalnız bırakmayan gurbetçi taraftarlara teşekkür etti. 17 bin kişinin izlediği müsabakada İsviçre, Almanya, Fransa ve Avusturya gibi ülkelerden gelen Türk taraftarlar, bordo-mavililere destek oldu.
- 13.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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