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13 Aralık 2019, Cuma
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lige odaklandı

Trabzonspor lige odaklandı

C Grubu'nda 'nin Basel takımına 2-0 mağlup olarak Avrupa defterini bu sezonluk kapatan , 'in 15. haftasında sahasında oynayacağı Denizlispor maçına odaklandı.

macerasını 'nin Basel takımına 2-0 mağlup olduğu maçla tamamlayan , 'e odaklandı. 16 Aralık Pazartesi günü Denizlispor'u konuk edecek olan ekibi, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sosa, Nwakaeme, Sörloth, Sturridge, Pereira ve Obi Mikel gibi önemli yıldızlarını Basel'e getirmeyen Trabzonspor, söz konusu futbolculara 'nde antrenman programı uyguladı.

Denizlispor maçına kadar basına ve taraftara kapatılan antrenmanlarda Teknik Direktör , oyuncularını zorlu 90 dakikaya konsantre edecek.

NOVAK SEVİNCİ
Çekya 'na giden ve antrenmanda sakatlanan Filip Novak'ın Denizlispor maçında oynama ihtimalinin olması teknik heyeti sevindirdi. Sağ alt baldır soleus adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncunun beklenenden kısa bir sürede tedaviye cevap vermesi zorlu Denizlispor maçı öncesi Ünal Karaman'ın elini güçlendirdi. Basel'e gitmeyen futbolcularla birlikte çalışan Novak'ın son durumu ise maç günü yapılacak olan son kontrollerden sonra netlik kazanacak.

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR
Trabzonspor, iddiası kalmamasına rağmen UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İsviçre'nin Basel takımı ile oynadığı maçta tribünleri doldurarak takımlarını yalnız bırakmayan gurbetçi taraftarlara teşekkür etti. 17 bin kişinin izlediği müsabakada İsviçre, , ve gibi ülkelerden gelen Türk taraftarlar, bordo-mavililere destek oldu.

  1. 13.12.2019
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