Basel Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Muhtemel 11'ler... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
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maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Muhtemel 11'ler...

Basel Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Muhtemel 11'ler...

, Avrupa macerasının son maçında 'e konuk oluyor... yönetiminde oldukça başarılı bir sezon geçiren Trabzonspor, 'nde de yer almış ve rüştünü ispat etmişti... Trabzonspor, bu akşam grubunun lideri Basel'e konuk olacak ve bordo-mavili taraftarlar Trabzonspor'un Basel ile oynayacağı karşılaşmanın hangi kanalda? Saat kaçta olduğunu merak ediyor? İşte Trabzonspor - Basel maçının yayınlanacağı kanalı, saati ve muhtemel 11'leri...

C Grubu'ndaki son karşılaşmasına çıkan bordo mavililerin üst tur şansı kalmadı. Prestij mücadelesini kazanıp galibiyet primini almak isteyen takım var gücüyle oynayacak. Rakibi 'nin zirvede olması onlar açısından da oldukça önemli bir durum. 'in takipçileri Getafe ve 'ın ise 9'ar puanı bulunuyor. Bu bağlamda; - Basel maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Basel maçı ne zaman ve saat kaçta?

BASEL - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

St.Jakob-Park Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 20.55'te başlayacak mücadeleyi Makedon hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Basel - Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Basel: Omlin, Widmer, Alderete, Bergstörm, Riveros, Frei, Eray, Stocker, Campo, Okafor, Arthur

Trabzonspor: Erce, Serkan, Hüseyin, Fernandes, Abdurrahim, Hosseini, Doğan, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Fıratcan, Ekuban

Gözler Ekuban'da

, maç eksiği olan Ekuban'ı bugün Basel deplasmanında 11'de görevlendirmeyi düşünüyor. Başarılı forveti kısa sürede hazır hale getirmek isteyen Karaman, Ganalı forvetin performansına çok güveniyor. Tarak kemiği kırıldıktan sonra 2.5 ay tedavi gören Ekuban'ın yanı sıra Hosseini, Hüseyin, da 11'de olacak.

Sahne yine gençlerin

UEFA Avrupa Ligi'ndeki son Krasnodar ve Getafe karşılaşmalarına genç ağırlıklı 11'ler ile çıkan teknik direktör Ünal Karaman, Basel deplasmanında da aynı yolu izleyecek. Ekuban, Hosseini, Hüseyin ve Abdulkadir Parmak dışındaki tüm isimlerin yedek ve altyapı ağırlıklı olması bekleniyor. Beklerde Serkan ve Abdurrahim'i hazırlayan Ünal hoca, Doğan, Fıratcan, Avdijaj gibi isimleri sahaya sürecek.

8 yıldız götürülmedi

Bordo-Mavili kafile, Basel maçı için dün sabah saatlerinde İsviçre'nin yolunu tuttu. Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Basel'e hareket eden Trabzonspor'da as oyuncular Sörloth, Nwakaeme, Sturridge, Pereira, Sosa, Kamil Ahmet, Obi Mikel ve Novak götürülmedi. Aynı zamanda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz da kafilede yer almadı.

  1. 12.12.2019
  2. Güncelleme: 12.12.2019 15:21
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