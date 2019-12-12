Basel Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Muhtemel 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki son karşılaşmasına çıkan bordo mavililerin üst tur şansı kalmadı. Prestij mücadelesini kazanıp galibiyet primini almak isteyen takım var gücüyle oynayacak. Rakibi İsviçre'nin zirvede olması onlar açısından da oldukça önemli bir durum. Basel'in takipçileri Getafe ve Krasnodar'ın ise 9'ar puanı bulunuyor. Bu bağlamda; Trabzonspor - Basel maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Basel maçı ne zaman ve saat kaçta?

BASEL - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

St.Jakob-Park Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 20.55'te başlayacak mücadeleyi Makedon hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Basel - Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Basel: Omlin, Widmer, Alderete, Bergstörm, Riveros, Frei, Eray, Stocker, Campo, Okafor, Arthur

Trabzonspor: Erce, Serkan, Hüseyin, Fernandes, Abdurrahim, Hosseini, Doğan, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Fıratcan, Ekuban

Gözler Ekuban'da

Teknik direktör Ünal Karaman, maç eksiği olan Ekuban'ı bugün Basel deplasmanında 11'de görevlendirmeyi düşünüyor. Başarılı forveti kısa sürede hazır hale getirmek isteyen Karaman, Ganalı forvetin performansına çok güveniyor. Tarak kemiği kırıldıktan sonra 2.5 ay tedavi gören Ekuban'ın yanı sıra Hosseini, Hüseyin, Abdülkadir Parmak da 11'de olacak.

Sahne yine gençlerin

UEFA Avrupa Ligi'ndeki son Krasnodar ve Getafe karşılaşmalarına genç ağırlıklı 11'ler ile çıkan teknik direktör Ünal Karaman, Basel deplasmanında da aynı yolu izleyecek. Ekuban, Hosseini, Hüseyin ve Abdulkadir Parmak dışındaki tüm isimlerin yedek ve altyapı ağırlıklı olması bekleniyor. Beklerde Serkan ve Abdurrahim'i hazırlayan Ünal hoca, Doğan, Fıratcan, Avdijaj gibi isimleri sahaya sürecek.

8 yıldız götürülmedi

Bordo-Mavili kafile, Basel maçı için dün sabah saatlerinde İsviçre'nin yolunu tuttu. Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Basel'e hareket eden Trabzonspor'da as oyuncular Sörloth, Nwakaeme, Sturridge, Pereira, Sosa, Kamil Ahmet, Obi Mikel ve Novak götürülmedi. Aynı zamanda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz da kafilede yer almadı.