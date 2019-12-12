İsviçre'de skandal pankart! Trabzonspor taraftarı terör destekçilerine izin vermedi
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Basel ile Trabzonspor arasında oynanan maç sırasında tribünde Türkiye aleyhine pankart açıldı. Trabzonsporlu taraftarlar terör destekçilerinin açtığı bu skandal pankarta anında müdahale etti.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Basel ile karşı karşıya geldi.
Saint Jacob Park'ta oynanan zorlu karşılaşmanın 37. dakikasında Basel taraftarının olduğu kale arkası tribününde Türkiye karşıtı bir pankart açıldı. Maçı izleyen Türk taraftarlar pankartın açıldığı bölüme hareketlendi ve taraftar arasında gerginlik yaşandı.
Açılan pankartın ardından karşılaşmayı takip eden Trabzonspor taraftarları hainlere göz açtırmadı ve pankartı parçaladı.
GÜVENLİK GÜÇLERİ DIŞARI ÇIKARDI
Trabzonspor taraftarının müdahale ettiği terör destekçileri güvenlik güçleri tarafından anında stadyum dışına çıkarıldı.
Pankartı açan kişiler dışarı çıkarılırken Türk taraftarlar "Türkiye" diye tempo tuttu.
- 12.12.2019
- Güncelleme: 12.12.2019 22:16
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
İsviçre'de skandal pankart! Trabzonspor taraftarı terör destekçilerine izin vermedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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