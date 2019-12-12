İsviçre'de skandal pankart! Trabzonspor taraftarı terör destekçilerine izin vermedi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Basel ile karşı karşıya geldi.

Saint Jacob Park'ta oynanan zorlu karşılaşmanın 37. dakikasında Basel taraftarının olduğu kale arkası tribününde Türkiye karşıtı bir pankart açıldı. Maçı izleyen Türk taraftarlar pankartın açıldığı bölüme hareketlendi ve taraftar arasında gerginlik yaşandı.

Açılan pankartın ardından karşılaşmayı takip eden Trabzonspor taraftarları hainlere göz açtırmadı ve pankartı parçaladı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ DIŞARI ÇIKARDI

Trabzonspor taraftarının müdahale ettiği terör destekçileri güvenlik güçleri tarafından anında stadyum dışına çıkarıldı.

Pankartı açan kişiler dışarı çıkarılırken Türk taraftarlar "Türkiye" diye tempo tuttu.