İsviçre'de Türkiye aleyhine pankart açıldı! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
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'de skandal pankart! taraftarı terör destekçilerine izin vermedi

İsviçre'de skandal pankart! Trabzonspor taraftarı terör destekçilerine izin vermedi

C Grubu'nda Basel ile arasında oynanan maç sırasında tribünde aleyhine pankart açıldı. Trabzonsporlu taraftarlar terör destekçilerinin açtığı bu skandal pankarta anında müdahale etti.

, 'ndeki son maçında deplasmanda temsilcisi Basel ile karşı karşıya geldi.

Saint Jacob Park'ta oynanan zorlu karşılaşmanın 37. dakikasında Basel taraftarının olduğu kale arkası tribününde karşıtı bir pankart açıldı. Maçı izleyen Türk taraftarlar pankartın açıldığı bölüme hareketlendi ve taraftar arasında gerginlik yaşandı.

Açılan pankartın ardından karşılaşmayı takip eden Trabzonspor taraftarları hainlere göz açtırmadı ve pankartı parçaladı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ DIŞARI ÇIKARDI

Trabzonspor taraftarının müdahale ettiği terör destekçileri güvenlik güçleri tarafından anında stadyum dışına çıkarıldı.

Pankartı açan kişiler dışarı çıkarılırken Türk taraftarlar "Türkiye" diye tempo tuttu.

Trabzonspor taraftarı terör destekçilerine izin vermedi

  1. 12.12.2019
  2. Güncelleme: 12.12.2019 22:16
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