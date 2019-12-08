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08 Aralık 2019, Pazar
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Zirve aşkına

Zirve aşkına

Trabzonspor bugün Antalyaspor deplasmanına çıkıyor. Bordo-mavililerin hedefi zirve yarışında kayıp vermeden yoluna devam etmek. Sosa cezalı.

Süper Lig'de şampiyonluğu arzulayan Karadeniz temsilcisi bugün 16.30'da başlayacak mücadelede Antalyaspor ile karşılaşacak. Mücadelede düdük çalacak. 2 maçlık galibiyet serisi Nagatomo'nun 90. dakikada attığı gol sonrası Galatasaray maçıyla biten Trabzonspor şimdi yeniden 3 puana uzanmak istiyor. Bordo-mavili ekipte bugün önemli bir eksik var. 'ın saha içindeki beyni cezası nedeniyle bugün yok. A.Parmak 11'e girecek.

SADECE 1 KEZ MAĞLUP OLDU

Trabzonspor bu sezon 6 deplasman maçına çıktı. Bordo- mavili ekip bu karşılaşmalarda 2 galibiyet elde etti. Ünal Karaman'ın öğrencileri dış sahada ve Ankaragücü'nü devirdi. Deplasmanda 3 de beraberliği bulunuyor. Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Başakşehir ile dış sahada eşitliği bozamadı. Bordo-mavililer deplasmanda tek mağlubiyet aldı. Onu da 'de lider durumdaki Sivasspor karşısında yaşadı. Fırtına deplasmanda 10 gol attı. Kalesinde 7 gol gördü.

47. RANDEVU

İki takım Süper Lig'de daha önce 46 kez karşı karşıya geldiler. Söz konusu maçlarda Trabzonspor'un Antalyaspor'a karşı galibiyetlerde 28-8'lik üstünlüğü bulunuyor. 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer 84 gol attı. Karadeniz temsilcisi kalesinde 44 gol gördü.

FIRTINA ÜSTÜN

Karadeniz ekibi, Antalyaspor ile oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazandı, 1'i berabere bitti. Fırtına bu süreçte 13 gol attı, 3 gol yedi.

GÖZLER YİNE SÖRLOTH'TA

Alexander Sörloth bugünkü Antalyaspor karşılaşmasında da bordo- mavililerin en güvendiği isim. Ligde 8, kupada 1 ve Avrupa Ligi'nde 2 gol atan Norveçli futbolcu, Akdeniz ekibiyle deplasmanda oynanacak mücadelede yine hücum hattının en ucunda olacak. Nwakaeme, Ekuban ve Sturridge de ona yardım edecek.

  1. 8.12.2019
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