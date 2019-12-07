2 takımda da eksikler var - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
07 Aralık 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri 2 takımda da eksikler var

2 takımda da eksikler var

2 takımda da eksikler var

Yarın Antalyaspor, Trabzonspor'u konuk edecek. İki takımda da eksikler var. Kırmızı- beyazlı ekipte cezalısı Charles ve sakatlıkları süren ile forma giyemeyecek. Karadeniz devinde ise sarı kart cezalısı Sosa ve sakatlıkları süren Ahmet Canbaz ile sezonu kapatan Abdülkadir Ömür yok.

Yarın Antalyaspor, Trabzonspor'u konuk edecek. İki takımda da eksikler var. Kırmızı- beyazlı ekipte cezalısı Charles ve sakatlıkları süren ile forma giyemeyecek. Karadeniz devinde ise sarı kart cezalısı Sosa ve sakatlıkları süren Ahmet Canbaz ile sezonu kapatan Abdülkadir Ömür yok.
  1. 7.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

2 takımda da eksikler var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN