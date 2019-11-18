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18 Kasım 2019, Pazartesi
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'da borçlar eridi gitti

Trabzonspor'da borçlar eridi gitti

Başkan ve yönetim göreve geldikleri günden beri borçları azaltabilmek için ellerinden geleni yapıyor. Yönetim tesisleri baştan aşağı revizyona sokarken bunun maliyetini sponsorlara yüklemişti. Piyasalara olan 12.5 milyon TL'lik , 2.5'a kadar geriledi. Yönetim kalan bu meblağı da sezon sonuna kadar eritmeyi hedefliyor.

Başkan ve yönetim göreve geldikleri günden beri borçları azaltabilmek için ellerinden geleni yapıyor. Yönetim tesisleri baştan aşağı revizyona sokarken bunun maliyetini sponsorlara yüklemişti. Piyasalara olan 12.5 milyon TL'lik , 2.5'a kadar geriledi. Yönetim kalan bu meblağı da sezon sonuna kadar eritmeyi hedefliyor.

  1. 18.11.2019
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