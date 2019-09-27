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27 Eylül 2019, Cuma
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3 futbolcuyu 'a bildirdi!

Trabzonspor 3 futbolcuyu KAP'a bildirdi!

Hafta sonu ile derbide karşılaşacak olan , , ve ile sözleşme yenilediğini 'na bildirdi.

3 futbolcusu ile sözleşme yenilediğini açıkladı. Bordo-mavililer, , ve ile sözleşme uzattığını 'a bildirdi.

Trabzonspor'un 'na yaptığı açıklamada;


''Şirketimiz ile profesyonel futbolcularımız Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut ve Abdurrahim Dursun arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmeleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.

HÜSEYİN TÜRKMEN

22.11.2017 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli sözleşme, son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kulübümüze aittir.

2019/20 sezonu için 2.000.000.-TL garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 2.300.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 2.645.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 3.042.000.-TL garanti ücret,

2023/24 opsiyon sezonu için 3.498.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

ARDA AKBULUT

15.09.2017 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli sözleşme, son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.

2019/20 futbol sezonu için 300.000.-TL garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 287.500.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 330.625.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 380.500.-TL garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 437.500.-TL garanti ücret,

2024/25 opsiyon sezonu için 503.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

ABDURRAHİM DURSUN

30.03.2017 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme, son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.

2019/20 futbol sezonu için 250.000.-TL garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 287.500.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 330.625.-TL garanti ücret,

2022/23 opsiyon sezonu için 380.500.-TL garanti ücret ödenecektir.'' ifadeleri kullanıldı.

  1. 27.09.2019
  2. Güncelleme: 27.09.2019 21:00
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