Trabzonspor 3 futbolcuyu KAP'a bildirdi!
Hafta sonu Beşiktaş ile derbide karşılaşacak olan Trabzonspor, Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut ve Abdurrahim Dursun ile sözleşme yenilediğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Trabzonspor'un Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada;
''Şirketimiz ile profesyonel futbolcularımız Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut ve Abdurrahim Dursun arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmeleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.
HÜSEYİN TÜRKMEN
22.11.2017 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli sözleşme, son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.
2019/20 futbol sezonu için 2.000.000.-TL garanti ücret,
2020/21 futbol sezonu için 2.300.000.-TL garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 2.645.000.-TL garanti ücret,
2022/23 futbol sezonu için 3.042.000.-TL garanti ücret,
2023/24 opsiyon sezonu için 3.498.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
ARDA AKBULUT
15.09.2017 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli sözleşme, son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.
2019/20 futbol sezonu için 300.000.-TL garanti ücret,
2020/21 futbol sezonu için 287.500.-TL garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 330.625.-TL garanti ücret,
2022/23 futbol sezonu için 380.500.-TL garanti ücret,
2023/24 futbol sezonu için 437.500.-TL garanti ücret,
2024/25 opsiyon sezonu için 503.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
ABDURRAHİM DURSUN
30.03.2017 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme, son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.
2019/20 futbol sezonu için 250.000.-TL garanti ücret,
2020/21 futbol sezonu için 287.500.-TL garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 330.625.-TL garanti ücret,
2022/23 opsiyon sezonu için 380.500.-TL garanti ücret ödenecektir.'' ifadeleri kullanıldı.
- 27.09.2019
- Güncelleme: 27.09.2019 21:00
- Belhanda'ya derbi öncesi özel uyarı!
- PSG'de kriz ve Thiago Silva'dan Galatasaray ve Falcao açıklaması!
- Mustafa Denizli Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yorumladı!
- Galatasaray ve Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! İşte derbi primleri...
- Muriç için resmi açıklama ve transfer! Derbiden sonra 40 milyon euro'ya... Son dakika Fenerbahçe haberleri
-
Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
-
Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
-
Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
Trabzonspor 3 futbolcuyu KAP'a bildirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.