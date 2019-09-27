Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasının Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Son 3 haftadır kazanamayan iki ekibin oynayacağı zorlu karşılaşma öncesi 11'ler de belli oldu. Beşiktaş'ta en dikkat çeken isimlerin başında Burak Yılmaz geliyor. Sakatlıktan kurtulan tecrübeli forvet gollerine Trabzonspor karşısında da devam etmek istiyor. Bordo-mavili ekipte ise en merak edilen isim Sturridge'di. İngiliz yıldız takımla çalışmalara başladı. İşte zorlu karşılaşma öncesi Ünal Karaman ve Abdullah Avcı'nın 11'i...

27 Eylül 2019 Cuma 12:26 Güncelleme: 27.09.2019 12:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





