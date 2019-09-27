Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında 11'ler belli oldu - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Eylül 2019, Cuma
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Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasının Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Son 3 haftadır kazanamayan iki ekibin oynayacağı zorlu karşılaşma öncesi 11'ler de belli oldu. Beşiktaş'ta en dikkat çeken isimlerin başında Burak Yılmaz geliyor. Sakatlıktan kurtulan tecrübeli forvet gollerine Trabzonspor karşısında da devam etmek istiyor. Bordo-mavili ekipte ise en merak edilen isim Sturridge'di. İngiliz yıldız takımla çalışmalara başladı. İşte zorlu karşılaşma öncesi Ünal Karaman ve Abdullah Avcı'nın 11'i...
27 Eylül 2019 Cuma 12:26 Güncelleme: 27.09.2019 12:26
Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

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Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında 11'ler belli oldu

Her iki takımında mutlak 3 puan parolasıyla çıkacağı zorlu karşılaşmada 11'ler belli oldu. İŞte son gelişmeler ve sahaya 11'de çıkacak ekipler...

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında 11'ler belli oldu

STURRIDGE ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Ligde aldığı kötü sonuçların ardından Beşiktaş maçı ile toparlanmak isteyen bordo-mavililerde de İngiliz forvet uzun aranın ardından çalışmalara başlarken antrenmanda topla çalışmalar yaptı. Karadeniz temsilcisinde Yusuf Sarı, Onazi ve Fernandes takımdan ayrı olarak çalışırken sakatlıkları bulunan Ekuban ve Abdülkadir Ömür antrenmanda yer almadı.

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında 11'ler belli oldu

BURAK TRABZONSPOR'A ÖZEL HAZIRLANIYOR

Sakatlıktan kurtulan ve kondisyon eksiğini de kapatan Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın ligde pazar günü Trabzonspor'la oynayacağı bir diğer zorlu mücadeleye de özel olarak hazırlanıyor.

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında 11'ler belli oldu

Takım çalışmalarında ortaya koyduğu hırslı görüntüyle dikkat çeken tecrübeli oyuncu, gollerine eski takımı Trabzonspor karşısında da devam etmeyi hedefliyor.

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