Mehmet Topal Trabzonspor için can atıyor

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yurt dışında transfer görüşmelerinde bulunan Mehmet Topal'ın adı Trabzonspor ile anılmaya başlandı. 33 yaşındaki ön liberonun, menajeri aracılığı ile bordo-mavili takıma haber gönderdiği ancak yönetimin bu isme sıcak bakmadığı dile getirildi. Topal, Fenerbahçe, Galatasaray ve Valencia'da görev yapmıştı.