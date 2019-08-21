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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Mehmet Topal Trabzonspor için can atıyor

'den ayrıldıktan sonra yurt dışında görüşmelerinde bulunan 'ın adı ile anılmaya başlandı. 33 yaşındaki ön liberonun, menajeri aracılığı ile bordo-mavili takıma haber gönderdiği ancak yönetimin bu isme sıcak bakmadığı dile getirildi.

'den ayrıldıktan sonra yurt dışında görüşmelerinde bulunan 'ın adı ile anılmaya başlandı. 33 yaşındaki ön liberonun, menajeri aracılığı ile bordo-mavili takıma haber gönderdiği ancak yönetimin bu isme sıcak bakmadığı dile getirildi. Topal, Fenerbahçe, Galatasaray ve 'da görev yapmıştı.

  1. 21.8.2019
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