Mehmet Topal Trabzonspor için can atıyor
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yurt dışında transfer görüşmelerinde bulunan Mehmet Topal'ın adı Trabzonspor ile anılmaya başlandı. 33 yaşındaki ön liberonun, menajeri aracılığı ile bordo-mavili takıma haber gönderdiği ancak yönetimin bu isme sıcak bakmadığı dile getirildi.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yurt dışında transfer görüşmelerinde bulunan Mehmet Topal'ın adı Trabzonspor ile anılmaya başlandı. 33 yaşındaki ön liberonun, menajeri aracılığı ile bordo-mavili takıma haber gönderdiği ancak yönetimin bu isme sıcak bakmadığı dile getirildi. Topal, Fenerbahçe, Galatasaray ve Valencia'da görev yapmıştı.
- 21.8.2019
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baksoy Mykambede gerçek perfonmansına ulaşabilirse takımın go yükünü beraber çekerler ?
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