Yusuf Yazıcı Lille'de! Son dakika transfer haberleri

Ve Yusuf Yazıcı Lille'e transfer oldu. Fransız kulübü, Bordo-Mavililere 17.5 milyon Euro, Edgar Le'nin yüzde 50 bonservisi ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ödeyecek.

Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'ten sonra Lille forması giyen ikinci Türk futbolcu olacak. Öte yandan Yusuf Yazıcı da kendi Instagram hesabından bir veda mesajı yayınladı.

Paylaştığı mesajda Yusuf, "A Takımı'nda kaptanlık bandını taktığım ve bu güzide formayı giymekten gurur duyduğum Trabzonsporum'dan ayrılma konusunda kararımı vermiş bulunmaktayım" dedi.

ABDÜLKADİR PARMAK'TAN DUYGUSAL VEDA!

Yusuf Yazıcı'nın takım arkadaşı Abdülkadir Parmak'tan veda mesajı geldi. Abdülkadir, sosyal medyadan paylaştığı mesajda, "Seninle oynamak büyük keyifti kardeşim.Her şeyin en iyisini hakediyorsun.Cıktığın bu yolda çok başarılı olacağına eminim.Bizi çok iyi temsil edeceğini biliyorum .İnşallah ilerde tekrar oynamak nasip olur.Allah yolunu açık etsin.Sen bizim gururumuzsun.Hoşçakal Raket." ifadelerine yer verdi.

Seninle oynamak büyük keyifti kardeşim.Her şeyin en iyisini hakediyorsun.Cıktığın bu yolda çok başarılı olacağına eminim.Bizi çok iyi temsil edeceğini biliyorum .İnşallah ilerde tekrar oynamak nasip olur.Allah yolunu açık etsin.Sen bizim gururumuzsun.Hoşçakal Raket ??? pic.twitter.com/ip1oHfw9qy — Abdulkadir Parmak (@parmak6119) August 4, 2019

EDGAR LE KİMDİR?

Benin'in başkenti Bissau'da 1 Mayıs 1994 tarihinde dünyaya gelen Edgar Ié, futbola Sporting Lizbon alt yapısında başladı. Sırasıyla 15,17 ve 19 yaş takımı formalarını giyen 25 yaşındaki stoper buradan Barcelona B'ye transfer oldu. Villarreal'e bedelsiz geçiş yapan Edgar'ın Portekiz'e dönüşü Belenenses ile oldu. Gösterdiği performansla Lille'in dikkatini çekti. Nantes'a kiralandı ve geçen sezonun ikinci yarısını orada geçirdi. Boyu 1.82'dir. Portekiz Milli Takımı'nda 1 kez forma giydi. Kariyerinde 150 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

Trabzonspor'un bonservisinin yarısını alacağı Edgar Miguel Ié'nin piyasa değeri de merak ediliyor. Yusuf Yazıcı'ya karşılık geleceği için önemli bir futbolcu bekleyen bordo mavililer; Transfermarkt'a bakarak değerini öğrenmek istiyor. Benin asıllı futbolcunun değeri 3 milyon 500 bin euro.