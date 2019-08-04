Yusuf Yazıcı Lille'de
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Yusuf Yazıcı, Fransız ekibi Lille'e transfer oldu. Bordo mavili ekip transferden 17.5 milyon euro kazanacak.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Trabzonspor'un dünya yıldızı transferi John Obi Mikel'in sıra dışı yaşam öyküsü! Başına gelmeyen kalmamış...
- Trabzonspor Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı (15 Mart 2019)
- Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması
- Trabzonspor'un yıldızına kötü haber
- Süper Lig'in 2018-19 şampiyonu yüzde 91 ihtimalle belli oldu!
- Yazarlar Fenerbahçe - Trabzonspor derbisini yorumladı! Kim kazanır?
- Son dakika bombası Yusuf Yazıcı! Menajeri transfer bedelini duyurdu...
- Şaşırtan tablo! Süper Lig'de ikinci yarının puanına göre...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.