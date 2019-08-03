Yusuf Yazıcı kararını verdi! Resmen açıkladı
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in, Trabzonspor'un yıldızı Yusuf Yazıcı'nın transferini bitirdiği öne sürüldü. Lille'in Yusuf Yazıcı'yı 19 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı belirtildi. Öte yandan Yusuf Yazıcı yaptığı resmi açıklamayla Trabzonspor'dan ayrılma kararı aldığını duyurdu.
Lille'in Yusuf Yazıcı'yı 19 milyon Euro karşılığında transfer ettiği öne sürüldü.
YUSUF YAZICI RESMEN AÇIKLADI
Yusuf Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Trabzonspor'dan ayrılmaya karar verdiğini ifade etti:
Çok değerli Trabzonspor taraftarları; Malumunuz olduğu üzere bir süredir transferimle ilgili haberleri takip ediyorsunuz. Bu süreçte hep sessiz kalmayı tercih ettim. Ancak bugün itibariyle bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Sürecin başından bugüne kadar kulübümüz, şartlarımın iyileştirilmesi başta olmak üzere birçok konuda kalmam için her türlü fedakarlığı yaptı. Gerek Sayın Başkanımız Ahmet Ağaoğlu gerekse yönetim kurulundaki değerli ağabeylerim Trabzonspor'da oynamam gerektiğini defalarca bana ilettiler. Ancak, ben Trabzon'u mu, Trabzonspor'u muzu ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek adına ayağıma gelen bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. ribünlerinde sevindiğim, altyapısında yetiştiğim, A takımında kaptanlık bandını taktığım ve bu güzide formayı giymekten gurur duyduğum Trabzonsporumdan ayrılma konusunda kararımı vermiş bulunmaktayım. Kamuoyunum bilgisine sunarım. Yusuf Yazıcı.
- 04.08.2019
- Güncelleme: 04.08.2019 02:02
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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Orta saha çöktü!
Toplam 1
Yorum
eray kadro geniş tutulmadı bir transferle iş bitti sanılıyor fb gs 3 4 forvet varken yedekte bile kalite varken sıradan bir takım olduk
Yusuf Yazıcı kararını verdi! Resmen açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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