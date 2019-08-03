Yusuf Yazıcı kararını verdi! Resmen açıkladı

Lille, Yusuf Yazıcı transferinde mutlu sona ulaştı. Foot Mercato'da yer alan iddiaya göre bir süredir İstanbul'da bulunan Lille'in sportif direktörü Luis Campos, Trabzonspor 'la anlaşmaya vardı.Lille'in Yusuf Yazıcı'yı 19 milyon Euro karşılığında transfer ettiği öne sürüldü.Yusuf Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Trabzonspor'dan ayrılmaya karar verdiğini ifade etti:

Çok değerli Trabzonspor taraftarları; Malumunuz olduğu üzere bir süredir transferimle ilgili haberleri takip ediyorsunuz. Bu süreçte hep sessiz kalmayı tercih ettim. Ancak bugün itibariyle bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Sürecin başından bugüne kadar kulübümüz, şartlarımın iyileştirilmesi başta olmak üzere birçok konuda kalmam için her türlü fedakarlığı yaptı. Gerek Sayın Başkanımız Ahmet Ağaoğlu gerekse yönetim kurulundaki değerli ağabeylerim Trabzonspor'da oynamam gerektiğini defalarca bana ilettiler. Ancak, ben Trabzon'u mu, Trabzonspor'u muzu ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek adına ayağıma gelen bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. ribünlerinde sevindiğim, altyapısında yetiştiğim, A takımında kaptanlık bandını taktığım ve bu güzide formayı giymekten gurur duyduğum Trabzonsporumdan ayrılma konusunda kararımı vermiş bulunmaktayım. Kamuoyunum bilgisine sunarım. Yusuf Yazıcı.