Burada işimiz var

Bordo-mavili ekibin kalecisi Uğurcan Çakır kısa sürede kendini tüm Avrupa'ya tanıttı. Yurt dışından teklifler alan 23 yaşındaki eldivenin "Daha Trabzonspor'da yapacağımız çok şey var. Hedefim burada simge kalecilerden biri olmak. Ondan sonrasında kariyerimle ilgili kararlar vereceğim" ifadelerini kullandı.