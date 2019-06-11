Burada işimiz var – Fotomaç – 11 Haziran 2019
11 Haziran 2019, Salı
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Burada işimiz var

Burada işimiz var

Bordo-mavili ekibin kalecisi kısa sürede kendini tüm 'ya tanıttı.

Bordo-mavili ekibin kalecisi kısa sürede kendini tüm 'ya tanıttı. Yurt dışından teklifler alan 23 yaşındaki eldivenin "Daha 'da yapacağımız çok şey var. Hedefim burada simge kalecilerden biri olmak. Ondan sonrasında kariyerimle ilgili kararlar vereceğim" ifadelerini kullandı.

  1. 11.6.2019
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