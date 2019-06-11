Burada işimiz var
Bordo-mavili ekibin kalecisi Uğurcan Çakır kısa sürede kendini tüm Avrupa'ya tanıttı.
Bordo-mavili ekibin kalecisi Uğurcan Çakır kısa sürede kendini tüm Avrupa'ya tanıttı. Yurt dışından teklifler alan 23 yaşındaki eldivenin "Daha Trabzonspor'da yapacağımız çok şey var. Hedefim burada simge kalecilerden biri olmak. Ondan sonrasında kariyerimle ilgili kararlar vereceğim" ifadelerini kullandı.
- 11.6.2019
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Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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